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На Київщині вперше навчали підрозділ, який добровільно йде на фронт без зброї

На Київщині вперше навчали підрозділ, який добровільно йде на фронт без зброї

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На Київщині вперше навчали підрозділ, який добровільно йде на фронт без зброї

Стріляти їм офіційно забороняє церква, міжнародне та українське законодавство

Вони служать на передовій, але брати до рук зброю їм забороняють закони і слово Боже - це про військових священнослужителів. Майже рік як в Україні діє закон про військових капеланів, а тепер перша група військових капеланів проходить спеціальні навчання, в умовах, наближених до бойових, йдеться в ТСН

На навчальному полігоні на Київщині вишкіл, але за програмою навчань стрілянини і вибухів не буде, а самі курсанти ніколи не триматимуть в руках зброю. Це перший в Україні курс, де офіційно готують капеланів. 

Стріляти їм офіційно забороняє церква, міжнародне та українське законодавство, але виживати на полі бою мають вміти. Вчать загальноармійські поняття, виконання офіцерських обов’язків, тактичну медицину і види озброєнь. “Завдання капелана – підтримати дух воїна під час бою, до бою і після. Бути з ним поруч і допомагати йому всіляко”, - каже протиієрей православної церкви України Констянтин Холодов.

Для більшості з військових панотців такі навчання – формальність, адже на війні дехто від 2014 року. Хоча дотепер капелани працювали при бойових підрозділах  як цивільні, на свій страх і ризик, бо їх діяльність ніяк не була унормована законодавчо. Але в травні минулого року все змінилося, тепер окрім божої обітниці священики мають військову присягу і соціальні гарантії. “Ми кардинально змінили наш підхід до служби військового капеланства. Зараз ми перейшли повністю на стандарти НАТО. Тобто військовий капелан – є офіцером служби. Підписує контракт, і він в однострої з рештою військовослужбовців. Весь рівень соціального захисту, як до військовослужбовця. Наразі в нас йде процес переформатування”, - каже керівник військового капеланства ЗСУ Олексій Терещук.

Перший випуск капеланського курсу - це 30 військових священиків. Вони вже мають офіцерські звання та служать в своїх частинах і підрозділах і лише між тим проходять підготовку. Вже незабаром такі військові капелани мають бути в усі бойових підрозділах Збройних сили, Нацгвардії та прикордонників.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3272
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