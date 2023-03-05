На Київщині вперше навчали підрозділ, який добровільно йде на фронт без зброї

Вони служать на передовій, але брати до рук зброю їм забороняють закони і слово Боже - це про військових священнослужителів. Майже рік як в Україні діє закон про військових капеланів, а тепер перша група військових капеланів проходить спеціальні навчання, в умовах, наближених до бойових, йдеться в ТСН.

На навчальному полігоні на Київщині вишкіл, але за програмою навчань стрілянини і вибухів не буде, а самі курсанти ніколи не триматимуть в руках зброю. Це перший в Україні курс, де офіційно готують капеланів.

Стріляти їм офіційно забороняє церква, міжнародне та українське законодавство, але виживати на полі бою мають вміти. Вчать загальноармійські поняття, виконання офіцерських обов’язків, тактичну медицину і види озброєнь. “Завдання капелана – підтримати дух воїна під час бою, до бою і після. Бути з ним поруч і допомагати йому всіляко”, - каже протиієрей православної церкви України Констянтин Холодов.

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Для більшості з військових панотців такі навчання – формальність, адже на війні дехто від 2014 року. Хоча дотепер капелани працювали при бойових підрозділах як цивільні, на свій страх і ризик, бо їх діяльність ніяк не була унормована законодавчо. Але в травні минулого року все змінилося, тепер окрім божої обітниці священики мають військову присягу і соціальні гарантії. “Ми кардинально змінили наш підхід до служби військового капеланства. Зараз ми перейшли повністю на стандарти НАТО. Тобто військовий капелан – є офіцером служби. Підписує контракт, і він в однострої з рештою військовослужбовців. Весь рівень соціального захисту, як до військовослужбовця. Наразі в нас йде процес переформатування”, - каже керівник військового капеланства ЗСУ Олексій Терещук.

Перший випуск капеланського курсу - це 30 військових священиків. Вони вже мають офіцерські звання та служать в своїх частинах і підрозділах і лише між тим проходять підготовку. Вже незабаром такі військові капелани мають бути в усі бойових підрозділах Збройних сили, Нацгвардії та прикордонників.

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