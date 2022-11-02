Між двома "вежами Кремля" йде війна, Путін опинився посередині - військовий експерт

У керівництві Росії точиться боротьба між "вежами Кремля" за призначення винного у військових поразках в Україні, "крайнім" можуть зробити навіть президента РФ Володимира Путіна.

Таку думку висловив у коментарі ТСН.ua військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, коментуючи конфлікт засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і лідера Чечні Рамзана Кадирова з керівництвом міноборони Росії.

"Це виключно мій погляд, жодним чином не претендую на істинність чи вичерпність. Між двома "вежами Кремля" в найбільшому розпалі війна - між ФСБ і міністерством оборони. Обидва однаково несуть відповідальність за цю війну. ФСБ ввела Путіна в стратегічну оману, що війну можна виграти за три дні. Міністерство оборони на чолі з Шойгу не може впоратися з цією війною, не може завдати військової поразки Україні", - розповів Черник.

За його словами, між відомствами шалена війна, а Путін "десь посередині".

"Ні з одними, ні з другими він не може бути в тактичному союзі, бо і ті, і інші намагаються перекладати відповідальність один на одного. В підсумку може бути дуже цікаво, що знайдуть цапа-відбувайла, і ним може бути навіть сам Путін - це цілком можливо", - наголосив експерт.

Як пояснив полковник, за провал у війні має бути призначений винуватець.

"Питання - хто це буде? Чи це буде зв'язка Бортніков-Патрушев, чи Шойгу, чи сам Путін? Путін це прекрасно розуміє, і вибудовує свою персональну вертикаль, до якої вже залучені Пригожин і Кадиров. Маємо три вежі, які між собою перебувають у стратегічному протиборстві. Ми не бачимо всіх ознак протиборства, вони це ховати вміють, але воно точно почалося", - впевнений Черник.

Військовий експерт додав, що у керівництві РФ наростає колапс:

"Питання, в який спосіб він буде розв'язаний, котра з веж програє чи переможе. Вони не знайдуть балансу, смертельний танок там почався, зупинити його неможливо".

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер", "кухар Путіна" Євген Пригожин посилив свій вплив на Кремль. Голова ПВК "Вагнер" дозволяє собі гучні політичні заяви, жорстко критикує міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова. У тандемі з лідером Чечні Рамзаном Кадировим він домігся усунення з посади командувача угруповання військ "Центр" Олександра Лапіна. Паралельно Пригожин створив потужну військову структуру, яка знаходиться поза російським правовим полем, проте вербує навіть пілотів літаків та екіпажі ракетних комплексів.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає посилення приватних армій ознакою швидкого розвалу Росії.

"У мене виникає запитання: а скільки зараз у РФ армій? Збройні сили, армія Кадирова, Росгвардія, армія Пригожина. Багато армій вже є, багато суб'єктів починає проявлятися. В результаті буде багато різних країн", — каже радник ОПУ.

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