Швейцарія приєдналася до санцій ЄС проти Ірану на тлі причетності Тегерану до війни в Україні. Йдеться про фінансові обмеження, а також санкції на подорожі та товари.

Швейцарія слідом за Європейським Союзом запровадила санкції проти Ірану через постачання Росії дронів-камікадзе.

Про це йдеться в заяві уряду Швейцарії.

"Федеральний департамент економіки та енергетики (EAER), відповідальний за санкції, вирішив спільно з Федеральним департаментом закордонних справ (FDFA) ухвалити санкції ЄС щодо постачання Росії іранських безпілотників. Однак обидва відомства вирішили не приймати санкції ЄС, введені проти Ірану у зв'язку з нинішніми протестами", - йдеться у повідомленні.

При цьому уряд Швейцарії наголосив, що чинні санкції та критичний діалог з Іраном мають продовжуватися.

"Швейцарія підтримує санкції, які вже накладені на Іран. До них відносяться фінансові санкції, санкції на подорожі та товари", - йдеться у заяві.

Водночас Швейцарія засудила застосування сили іранськими правоохоронцями під час протестів та закликає Іран виконувати свої зобов’язання щодо прав людини на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

Зазначимо, акції протесту в Ірані були викликані смертю 22-річної дівчини під час ув'язнення "поліцією моралі" 16 вересня. Вони стали одним із найсміливіших викликів духовному керівництву від часів революції 1979 року. Багато іранців вийшли на вулиці, дехто закликав до повалення Ісламської Республіки та скандував “Смерть Хаменеї (верховному духовному лідеру Ірану)”.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна попередила Іран про наслідки допомоги Росії, тепер справа безпосередньо за Тегераном.

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