Іран є співучасником агресії Росії проти України - Подоляк

Іран має бути визнаним в Європі співучасником російської агресії проти України.

Іран є співучасником агресії Росії проти України. Тегеран передає РФ “Шахідів” та навчає окупантів керувати дронами.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

“Якщо Іран передає Рф ракети – він чудово знає, що ті атакуватимуть наші міста. Коли Іран навчає росіян керувати дронами – він знає, що ті атакуватимуть українську енергетику, провокуючи хвилі біженців до ЄС. Тегеран є співучасником агресії в Європі й має бути визнаний таким офіційно”, - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що РФ тримає в Чорному морі 7 кораблів та 5 ракетоносіїв у Середземному морі.

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