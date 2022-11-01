Иран является соучастником агрессии России против Украины — Подоляк

Иран должен быть признан в Европе соучастником российской агрессии против Украины.
Иран является соучастником агрессии России против Украины. Тегеран передает РФ "Шахидов" и учит оккупантов управлять дронами.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
“Если Иран передает России ракеты – он прекрасно знает, что те будут атаковать наши города. Когда Иран учит россиян управлять дронами – он знает, что те будут атаковать украинскую энергетику, провоцируя волны беженцев в ЕС. Тегеран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан таким официально”, — подчеркнул Михаил Подоляк.
Напомним, что РФ держит в Черном море 7 кораблей и 5 ракетоносителей в Средиземном море.
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