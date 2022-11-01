Настя Приходько откровенно призналась, домогался ли ее Константин Меладзе

Певица также рассказала, обсуждала ли она эту историю с мужем.

Украинская певица Настя Приходько ранее намекала на то, что продюсер и композитор Константин Меладзе домогался ее. Но никаких подробностей исполнительница не рассказывала.

В программе ЖВЛ Настя откровенно рассказала, действительно ли Меладзе ее добивался.

"Сразу скажу, не добивался меня Константин Меладзе", – поделилась исполнительница.

Звезда подчеркнула, что пока не хочет рассказывать эту шокирующую историю, случившуюся между ней и продюсером.

Настя Приходько и Константин Меладзе / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Не могу я рассказать эту историю сейчас. Я очень не люблю, когда меня жалеют. Я знаю, что если начну об этом говорить, эта тема очень поднимется, а я не хочу этого. Я не готова снова так беспокоить свою душу, потому что это же случалось неоднократно. Это продолжалось целый год — с 2009 до 2010 года. Чтобы не соврать, вылезала я из этой истории, наверное, лет пять. Я вот сейчас говорю, а у меня внутри начинает дергать", — отметила Настя.

Журналистка спросила у певицы, касалось ли это морального насилия. Приходько отметила, что это еще хуже.

"Немножко хуже. Я не буду ничего комментировать, потому что рассказать эту историю — это как открыть сундук Пандоры", — добавила Настя.

Исполнительница призналась, что полностью всю историю она рассказала только психологу и своему мужу.

"Я ему еще в начале, когда мы начали общаться, рассказала. Это такая боль была. Я понимаю, откуда у меня панические атаки. Оттуда у меня это все. Оттуда оно", – поделилась Настя.

Напомним, Настя Приходько ранее рассказывала, что между ней и Константином Меладзе произошла одна ужасная ситуация и слишком грязная.

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