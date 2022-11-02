Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Ирана на фоне причастности Тегерана к войне в Украине. Речь идет о финансовых ограничениях, а также санкциях на путешествия и товары.

Швейцария вслед за Европейским Союзом ввела санкции против Ирана из-за поставок России дронов-камикадзе.

Об этом говорится в заявлении правительства Швейцарии.

"Федеральный департамент экономики и энергетики (EAER), ответственный за санкции, решил совместно с Федеральным департаментом иностранных дел (FDFA) принять санкции ЕС по поставкам России иранских беспилотников. Однако оба ведомства решили не принимать санкции ЕС, введенные против Ирана в связи с нынешними протестами", — говорится в сообщении.

При этом правительство Швейцарии подчеркнуло, что действующие санкции и критический диалог с Ираном должны продолжаться.

"Швейцария поддерживает уже наложенные на Иран санкции. К ним относятся финансовые санкции, санкции на путешествия и товары", — говорится в заявлении.

В то же время, Швейцария осудила применение силы иранскими правоохранителями во время протестов и призывает Иран выполнять свои обязательства по правам человека на двустороннем и многостороннем уровнях.

Отметим, акции протеста в Иране были вызваны смертью 22-летней девушки во время ареста "полицией морали" 16 сентября. Они стали одним из самых смелых вызовов духовному руководству со времен революции 1979 года. Многие иранцы вышли на улицы, некоторые призывали к свержению Исламской Республики и скандировали "Смерть Хаменеи (верховному духовному лидеру Ирана)".

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина предупредила Иран о последствиях помощи России, теперь дело непосредственно за Тегераном.

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