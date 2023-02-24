Путіна усуне від влади найближче оточення, народного повстання не буде — експерт

Експерт розповів, що може пришвидшити крах Путіна.
Британський військовий аналітик Майкл Кларк заявив, що, попри відсутність ознак перевороту в РФ, напруженість усередині Кремля присутня. І вона постійно зростає через провали на фронті.
Про це повідомляє Sky News.
І хоча неможливо спрогнозувати, коли саме російського диктатора усунуть від влади, зважаючи на все, це відбудеться не за допомогою народного повстання, а змови близького оточення, вважає військовий експерт.
"Московська еліта здебільшого складається із силовиків і військових, це близько 20-30 осіб. Рано чи пізно вони його так чи інакше змістять. Я в цьому певен", — пояснив Кларк.
Раніше політолог Джейсон Джей Смарт заявив, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може влаштувати державний переворот у Росії та відібрати владу у Путіна.
"Путін думає, що у нього все під контролем. Але всі диктатори так вважають до певного моменту. Дуже важко передбачити, коли цей момент настане", — сказав він.
Хто може зайняти місце Путіна - читайте у новині.
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