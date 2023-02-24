У Білорусі ракетному підрозділу наказали підготуватись до "бойового застосування"

Який ракетний підрозділ мають на увазі, не повідомляють.

У Білорусі одному з ракетних підрозділів наказали "висунутися до призначеного району", а також підготувати техніку до бойового застосування.

Про це повідомили у білоруському Міністерстві оборони.

"У межах заходів бойової готовності один із ракетних підрозділів висувається до призначеного району. Особовому складу належить відпрацювати комплекс заходів щодо обладнання району стартових позицій та підготувати техніку до бойового застосування", - йдеться в повідомленні.

Міноборони Республіки Білорусь не повідомляє, про який підрозділ йдеться. Також не вказані види ракетних озброєнь, які має підрозділ.

Нагадаємо, у Білорусі стартували двотижневі навчання прикордонників, під час яких вони "боротимуться з партизанами та диверсантами".

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