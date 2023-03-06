Оккупанты атаковали дронами Днепропетровщину: появились первые детали

В ночь на 6 марта оккупационная армия РФ атаковала Днепропетровщину дронами. Вероятно, это были беспилотники типа Shahed.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью враг атаковал Днепропетровщину четырьмя беспилотниками. Однако наши героические военные из воздушного командования "Сход" их уничтожили", — говорится в сообщении.

Утром, после 6.00, оккупанты ударили по Никопольщине. На Красногригорьевскую громаду и Никополь россияне направили тяжелую артиллерию. Последствия атак выясняются. Предварительно – без жертв.

Ночь в области прошла без обстрелов.

Напомним, поздно вечером 5 марта во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за воздушных целей в воздушном пространстве.

В соцсетях информировали о беспилотниках над Запорожской областью.

Также в Сети сообщали, что в Киевской области раздались взрывы.

Была информация, что в небе Киевской области обнаружили воздушную цель.

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