Вступ України до НАТО можна запустити ще до завершення війни – Дуда

Анджей Дуда вважає, що Україна може розпочати вступ до НАТО ще до завершення війни.

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що розпочати процедуру вступу України до НАТО можна було б навіть на етапі війни проти. Проте він також вважає неможливим повноцінне членство України в Альянсі до завершення війни з Росією.

Про це Анджей Дуда заявив під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Давосі, повідомляє "Європейська правда".

"Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення до НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів Альянсу. Цей процес міг би тривати, і це дуже важливо для морального духу захисників України", – сказав Анджей Дуда.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли.

Читайте також провідні новини дня: