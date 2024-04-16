Зеленський підписав закон про мобілізацію: коли він запрацює

Станом на 15:50 документ відсутній на сайті Верховної Ради.

У вівторок, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №10449 про мобілізацію.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Станом на 15:50 документ відсутній на сайті Верховної Ради.

Як видно із сайту Верховної Ради, законопроєкт про внесення змін у мобілізаційний процес 12 квітня був направлений на підпис голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, 15 квітня документ повернули із підписом спікера і направили Володимиру Зеленському.

Додамо, що заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко 14 квітня зауважив, що після підпису Володимира Зеленського частина норм почне діяти одразу, а деякі - за місяць.

Нагадаємо, ми розповідали про причини, через які можна не з'явитися по повістці.

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