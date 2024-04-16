У Запорізькій області підірвали "депутата"-єдинороса

Окупанти назвали це "замахом на вбивство", але про стан зрадника Якименка не повідомили.

На тимчасово окупованій території Запорізької області підірвали "депутата"-єдинороса.

Як повідомив гауляйтер Володимир Рогов у Telegram, 16 квітня у Мелітопольському районі на Запоріжжі підірвали "депутата" Акимівської окружної ради. За даними Рогова, йдеться про Антона Якименка.

"Член партії "Єдина Росія". На виборах до місцевих органів влади він увійшов до першої трійки виборчого списку цієї партії. Є керівником підрозділу ДУП "ДЗО" "Акимівське", – пише "гауляйтер".

Рогов називає це "замахом на вбивство". Про стан Якименка він не повідомляє.

Зазначимо, 37-річний Антон Якименко свого часу був поліцейським, але за України чоловіка вигнали з правоохоронних органів за вимагання. Однак він не розгубився і з початком окупації став працювати на російських загарбників та їхніх поплічників.

Зрадник Якименко займався тим, що грабував фермерів та їхні склади.

37-річний зрадник Антон Якименко / Фото: sprotyv.info

Оскільки Якименко – колишній співробітник правоохоронних органів, а пізніше займався фермерською діяльністю, то знав у Мелітопольському районі усіх, у кого щось можна вкрасти. Останнм часом він значився керівником підрозділу “ГУП “ДЗО” Якимівське” (“державний зерновий оператор”).

Нагадаємо, 12 квітня у Москві підірвали автомобіль Toyota Land Cruiser Prado експрацівника СБУ Василя Прозорова, який ще 10 років тому пішов на співпрацю з ворогом, а згодом переїхав до РФ.

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