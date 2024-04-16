В Запорожской области взорвали "депутата"-единоросса

Оккупанты назвали это "покушением на убийство", но о состоянии предателя Якименко не сообщили.

На временно оккупированной территории Запорожской области взорвали "депутата"-единоросса.

Как сообщил гауляйтер Владимир Рогов в Telegram, 16 апреля в Мелитопольском районе в Запорожье взорвали "депутата" Акимовского окружного совета. По данным Рогова, речь идет об Антоне Якименко.

"Член партии "Единая Россия". На выборах в местные органы власти он вошел в первую тройку избирательного списка этой партии. Является руководителем подразделения ГУП "ДЗО" "Акимовское", – пишет "гауляйтер".

Рогов называет это "покушением на убийство". О состоянии Якименко он не сообщает.

Отметим, 37-летний Антон Якименко в свое время был полицейским, но при Украине мужчину выгнали из правоохранительных органов за вымогательство. Однако он не растерялся и с началом оккупации стал работать на российских захватчиках и их приспешниках.

Предатель Якименко занимался тем, что грабил фермеров и их склады.

37-летний предатель Антон Якименко / Фото: sprotyv.info

Поскольку Якименко – бывший сотрудник правоохранительных органов, а позже занимался фермерской деятельностью, знал в Мелитопольском районе всех, у кого что-то можно украсть. В последнее время он числился руководителем подразделения "ГУП "ДЗО" Акимовское" ("государственный зерновой оператор").

Напомним, 12 апреля в Москве взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado эксработника СБУ Василия Прозорова, который еще 10 лет назад пошел на сотрудничество с врагом, а позже переехал в РФ.

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