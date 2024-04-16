Зеленский подписал закон о мобилизации: когда он заработает

По состоянию на 15.50 документ отсутствует на сайте Верховной Рады.

Во вторник, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10449 о мобилизации.

Об этом идет речь на сайте парламента.

По состоянию на 15.50 документ отсутствует на сайте Верховной Рады.

Как видно из сайта Верховной Рады, законопроект о внесении изменений в мобилизационный процесс 12 апреля был направлен на подпись главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, 15 апреля документ вернули с подписью спикера и направили Владимиру Зеленскому.

Добавим, что ранее заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко отметил, что после подписи Владимира Зеленского часть норм начнет действовать сразу, а некоторые – через месяц.

Напомним, мы рассказывали о причинах, по которым можно не явиться по повестке.

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