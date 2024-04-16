"Есть приказ": шаманка предупредила о планах России накануне "сакральной даты" 9 мая

Шаманка Сейраш считает, что Россия накануне 9 мая может обстрелять Украину ракетами, а кафиры будут пытаться совершить прорыв на фронте.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

Шаманко считает, что накануне 9 мая оккупанты могут нанести массированный ракетный удар по Украине.

"Выпадает, скорее всего, что-то накануне 9 мая. Есть угроза обстрела, масштабного или болезненного. Есть что-то связано с захватом участка на фронте. Что-то возможно даже нечестным путем. Это могут быть неожиданные действия на каком-то участке фронта, чтобы мы отошли откуда-то. У них это тяжело идет. Но приказ есть", — объяснила она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" назвала событие, ознаменующее победу Украины.

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