Победительница "Битвы экстрасенсов" предвидела событие, ознаменующее победу Украины

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова рассказала, что локальную победу Украины ознаменует уход от дел мужчины, который причастен к войне.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову попросили сделать расклад карт Таро, чтобы узнать, будет ли контрнаступление ВСУ. На это таролог ответила, что "все зависит от договоренностей".

"Все зависит от договоренностей. Все, что мы видим в течение нескольких месяцев - все зависит от договоренностей. Две стороны договорились, третья нет. Рассчитываем на какое-то чудо. Чудо произойдет, но надо и самим что-то делать, чтобы был хороший результат. Это произойдет, когда человека причастного к войне снимут, уберут, когда будет большой прием или на нашей территории, или мы куда-то поедем. Будет много людей и много стран. Это произойдет, когда скажут, что здесь победа ваша, они ушли. То есть не везде победы, а где-то локально", - сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ведьма-таролог Мария Тиха считает, что Россия не победит в войне против Украины. Она предполагает, что во время войны РФ может даже потерять свою территорию.

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