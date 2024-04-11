Победительница "Битвы экстрасенсов" предвидела событие, ознаменующее победу Украины

Таролог считает, что "произойдет чудо".
Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова рассказала, что локальную победу Украины ознаменует уход от дел мужчины, который причастен к войне.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яну Пасынкову попросили сделать расклад карт Таро, чтобы узнать, будет ли контрнаступление ВСУ. На это таролог ответила, что "все зависит от договоренностей".
"Все зависит от договоренностей. Все, что мы видим в течение нескольких месяцев - все зависит от договоренностей. Две стороны договорились, третья нет. Рассчитываем на какое-то чудо. Чудо произойдет, но надо и самим что-то делать, чтобы был хороший результат. Это произойдет, когда человека причастного к войне снимут, уберут, когда будет большой прием или на нашей территории, или мы куда-то поедем. Будет много людей и много стран. Это произойдет, когда скажут, что здесь победа ваша, они ушли. То есть не везде победы, а где-то локально", - сказала Яна Пасынкова.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, ведьма-таролог Мария Тиха считает, что Россия не победит в войне против Украины. Она предполагает, что во время войны РФ может даже потерять свою территорию.
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