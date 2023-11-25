Зеленський розповів, у яких містах України "реальні проблеми" з ППО

Росія продовжує завдавати ударів по Україні з усього наявного озброєння. Водночас деякі області України недостатньо захищені від атак окупантів.

Президент Володимир Зеленський розповів про регіони, де найбільші проблеми з протиповітряною обороною.

Такою інформацією він поділився під час пресконференції після проведення міжнародного саміту Grain from Ukraine.

Президент заявив про дефіцит ППО в Києві, але водночас додав, що є міста, де з протиповітряною обороною "реальні проблеми". Так, найбільші проблеми у регіонах, які межують з Росією та Білоруссю та прифронтових містах поблизу тимчасово окупованих територій. Йдеться про Запоріжжя, Херсон, Дніпро й Донецький напрямок. Також Зеленський заявив про загрозу для Сум, Чернігова та Черкас.

За його словами, особливо складно нині містам, проти яких Росія використовує різну зброю, яка долітає. Це не лише ракети, балістика та дрони, а й С-300, артилерія тощо.

Зеленський додав, що Україна передала всім партнерами інформацію про свої потреби в ППО. Звернулися до держав, в яких є на озброєнні системи ППО, які потрібні Україні, або виробничі можливості.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що з часом нові системи ППО поступово замінять радянську техніку. Йдеться про американський ЗРК Patriot, розроблений європейським консорціумом Eurosam ЗРК далекої дії SAMP/T, німецький комплекс IRIS-T та норвезький ЗРК середньої дальності NASAMS.

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