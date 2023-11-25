Зеленский рассказал, в каких городах Украины "реальные проблемы" с ПВО

Россия продолжает наносить удары по Украине со всего имеющегося вооружения. В то же время, некоторые области Украины недостаточно защищены от атак оккупантов.

Президент Владимир Зеленский рассказал о регионах, где самые большие проблемы с противовоздушной обороной.

Такой информацией он поделился на пресс-конференции после проведения международного саммита Grain from Ukraine.

Президент заявил о дефиците ПВО в Киеве, но в то же время добавил, что есть города, где с противовоздушной обороной "реальные проблемы". Так, самые большие проблемы в регионах, граничащих с Россией и Беларусью и прифронтовых городах вблизи временно оккупированных территорий. Речь идет о Запорожье, Херсоне, Днепре и Донецком направлении. Также Зеленский заявил об угрозе Сумам, Чернигову и Черкассам.

По его словам, особенно сложно ныне городам, против которых Россия использует разное оружие, которое долетает. Это не только ракеты, баллистика и дроны, но и С-300, артиллерия.

Зеленский добавил, что Украина передала всем партнерам информацию о своих потребностях в ПВО. Обратились к государствам, в которых есть на вооружении системы ПВО, которые нужны Украине или производственные возможности.

Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что со временем новые системы ПВО постепенно заменят советскую технику. Речь идет об американском ЗРК Patriot, ЗРК дальнего действия SAMP/T, немецком комплексе IRIS-T и норвежском ЗРК средней дальности NASAMS.

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