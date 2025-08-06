- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 374
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський погодив нові далекобійні операції СБУ
Президент провів нараду з головою СБУ Малюком і погодив нові операції. Зеленський підтвердив удари по ППО РФ.
Президент Володимир Зеленський повідомив про доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо діяльності СБУ. Зустріч стосувалася, зокрема, військового компонента, спеціальних операцій та далекобійних дій воїнів СБУ.
Про це президент повідомив в Telegram.
“Вдячний за влучність. Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій”, — заявив Зеленський.
Окремо президент підкреслив важливість успішного знищення російських систем ППО протягом першого півріччя, що, за його словами, сприяє далекобійним ударам по об’єктах російської військової машини та воєнної економіки.
Зеленський також додав, що погодив деякі нові операції СБУ, подякувавши Службі за ефективність.
Нагадаємо, Сили оборони України 2 серпня знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-300 на окупованій території Запорізької області.