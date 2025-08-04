Зеленський побував на фронті та пообіцяв реагувати на іноземних найманців (фото)

Зеленський побував на фронті / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський побував на фронті.

Про це він повідомив у Telegram та оприлюднив фото.

«Сьогодні був поруч із тими, хто обороняє нашу країну на Вовчанському напрямку, — воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Говорили з командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв», — написав він.

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Окремо порушили питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад, зазначив Зеленський.

«Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати», — пообіцяв президент.

Також Володимир Зеленський відзначив наших захисників державними нагородами.

Володимир Зеленський побував на фронті / © Володимир Зеленський

Володимир Зеленський побував на фронті / © Володимир Зеленський

Володимир Зеленський побував на фронті / © Володимир Зеленський

Володимир Зеленський побував на фронті / © Володимир Зеленський

Володимир Зеленський побував на фронті / © Володимир Зеленський

Володимир Зеленський побував на фронті / © Володимир Зеленський

Володимир Зеленський побував на фронті / © Володимир Зеленський

«Для мене честь — бути тут. Дякую за те, що боретесь, воюєте, служите своїй державі, українському народові та підтримуєте одне одного», — написав він.

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Нагадаємо, у липні російська окупаційна армія намагалася взяти у кільце місто Вовчанськ на Харківщині.