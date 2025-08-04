- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 244
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский побывал на фронте и пообещал реагировать на иностранных наемников (фото)
Владимир Зеленский побывал рядом с обороняющими Украину на Волчанском направлении — воинами 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
Президент Владимир Зеленский побывал на фронте.
Об этом он сообщил в Telegram и обнародовал фото.
«Сегодня был рядом с теми, кто обороняет нашу страну на Волчанском направлении, — воинами 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
Отдельно подняли вопросы обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад, отметил Зеленский.
«Фиксуют воины в этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать», — пообещал президент.
Также Владимир Зеленский отметил наших защитников государственными наградами.
«Для меня честь — быть здесь. Спасибо за то, что боретесь, сражаетесь, служите своему государству, украинскому народу и поддерживаете друг друга», — написал он.
Напомним, в июле российская оккупационная армия пыталась взять в кольцо город Вовчанск Харьковской области.