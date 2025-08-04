Зеленский побывал на фронте и пообещал реагировать на иностранных наемников (фото)

Зеленский побывал на фронте / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский побывал на фронте.

Об этом он сообщил в Telegram и обнародовал фото.

«Сегодня был рядом с теми, кто обороняет нашу страну на Волчанском направлении, — воинами 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

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Отдельно подняли вопросы обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад, отметил Зеленский.

«Фиксуют воины в этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать», — пообещал президент.

Также Владимир Зеленский отметил наших защитников государственными наградами.

Владимир Зеленский побывал на фронте / © Владимир Зеленский

Владимир Зеленский побывал на фронте / © Владимир Зеленский

Владимир Зеленский побывал на фронте / © Владимир Зеленский

Владимир Зеленский побывал на фронте / © Владимир Зеленский

Владимир Зеленский побывал на фронте / © Владимир Зеленский

Владимир Зеленский побывал на фронте / © Владимир Зеленский

Владимир Зеленский побывал на фронте / © Владимир Зеленский

«Для меня честь — быть здесь. Спасибо за то, что боретесь, сражаетесь, служите своему государству, украинскому народу и поддерживаете друг друга», — написал он.

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Напомним, в июле российская оккупационная армия пыталась взять в кольцо город Вовчанск Харьковской области.