Зеленский определил пять главных направлений для МИД: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент УкраиныВладимир Зеленский провел совещание с руководителями украинских дипломатических представительств, во время которого определил пять главных направлений для дальнейшей работы МИД и посольств за рубежом.

Об этом глава государства сообщил после встречи с руководителями украинских посольств в своем Telegram.

По словам главы государства, первым приоритетом является обеспечение Украины оружием, прежде всего всеми типами дронов. Зеленский отметил, что именно на уровне посольств должен быть организован поиск дополнительных источников финансирования для нужд обороны.

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Второй акцент - усиление санкционного давления на Россию. Президент призвал к более активной работе в направлении замороженных российских активов, синхронизации санкций с партнерами и продвижения конкретных механизмов ответственности агрессора за развязанную войну.

Третий вектор - углубление евроатлантической интеграции. Речь идет о реализации уже заключенных соглашений по безопасности, работе над вступлением в ЕС и НАТО, а также укреплении специальных форматов сотрудничества с ключевыми государствами-партнерами.

Четвертая задача касается переговоров по завершению войны. Зеленский подчеркнул необходимость активизации диалога с международными союзниками для возвращения пленных украинцев, похищенных Россией детей, а также подготовки к следующей встрече лидеров стран-партнеров.

Пятым пунктом президент назвал поддержку украинцев за рубежом. По его словам, каждый гражданин Украины, который временно находится за пределами страны, должен иметь доступ ко всем необходимым услугам и чувствовать связь с Родиной.

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"Все, что нужно для наших людей за рубежом и может быть обеспечено, должно быть обеспечено", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский объявил о масштабных кадровых измененияхв дипломатическом корпусе - после консультаций с силовым блоком, МИД и Офисом Президента назначено 16 новых послов. Также сообщалось, что он рассказал о трех ключевых приоритетах Украины в работес международными партнерами.