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Рада во второй раз назначила Сибигу главой МИДа
Андрей Сибига снова возглавит МИД Украины, получив поддержку парламента.
Верховная Рада 17 июля проголосовала за назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины. За соответствующее решение проголосовал 271 народный депутат.
Об этом стало известно из трансляции заседания ВР, которую ведет народный депутат Ярослав Железняк.
Напомним, в рамках перезагрузки Кабмина накануне президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление о назначении Сибиги на должность министра иностранных дел, а Дениса Шмыгаля — на должность министра обороны.
Заметим, ранее 17 июля Верховная Рада проголосовала за назначение кандидатуры Юлии Свириденко на должность премьер-министра.
Позже в этот же день парламент поддержал кандидатуры на ключевые должности в новом Кабинете министров, которых предложила новоиспеченная глава правительства Свириденко.