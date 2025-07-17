Рада вдруге призначила Сибігу очільником МЗС

Очільник МЗС України Андрій Сибіга / © МЗС України

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Верховна Рада 17 липня проголосувала за призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України. За відповідне рішення проголосував 271 народний депутат.

Про це стало відомо з трансляції засідання ВР, яку веде народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, у межах перезавантаження Кабміну напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту подання про призначення Сибіги на посаду міністра закордонних справ, а Дениса Шмигаля — на посаду міністра оборони.

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Зауважимо, раніше 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення кандидатури Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра.

Згодом цього ж дня парламент підтримав кандидатури на ключові посади у новому Кабінеті міністрів, яких запропонувала новоспечена очільниця уряду Свириденко.