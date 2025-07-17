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Рада вдруге призначила Сибігу очільником МЗС
Андрій Сибіга знову очолить МЗС України, отримавши підтримку парламенту.
Верховна Рада 17 липня проголосувала за призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України. За відповідне рішення проголосував 271 народний депутат.
Про це стало відомо з трансляції засідання ВР, яку веде народний депутат Ярослав Железняк.
Нагадаємо, у межах перезавантаження Кабміну напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту подання про призначення Сибіги на посаду міністра закордонних справ, а Дениса Шмигаля — на посаду міністра оборони.
Зауважимо, раніше 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення кандидатури Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра.
Згодом цього ж дня парламент підтримав кандидатури на ключові посади у новому Кабінеті міністрів, яких запропонувала новоспечена очільниця уряду Свириденко.