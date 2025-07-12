Сибіга поділився "рецептом" завершення війни в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Getty Images

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що «рецепт» завершення повномасштабної війни Росії проти України складається з трьох елементів.

Про це міністр заявив під час панельної дискусії на Дубровницькому форумі за участю прем’єр-міністра Хорватії та міністрів закордонних справ Італії, Бразилії та Республіки Того, передає пресслужба МЗС.

«Рецепт завершення війни складається з трьох елементів: залучення й лідерства Сполучених Штатів, підвищення ціни подальшої агресії для РФ завдяки санкціям та подальшій ізоляції, а також посилення України», — заявив Сибіга.

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Міністр висловив сподівання, що США запровадять нові санкції проти РФ.

«Потрібно також, щоб 18-й санкційний пакет ЄС був синхронізований з ними. Мета в тому, щоби примусити РФ до припинення вогню на морі, суходолі та в повітрі», — додав очільник МЗС.

Окрім того, він підкреслив, що безпека України нерозривно пов’язана з трансатлантичною безпекою.

«Учора минуло 4 місяці з того часу, як Україна безумовно прийняла пропозицію про повне припинення вогню. Зараз час пошуку дипломатичного вирішення для досягнення тривалого миру. Український народ заслуговує на мир», — зазначив Сибіга.

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Окремо міністр наголосив, що Україна ініціює нові кроки, спрямовані на позбавлення Росії джерел фінансування її воєнної машини.

«Україна ініціює кроки для подальшого позбавлення Росії можливостей фінансувати її воєнну машину. Надходження до російського бюджету здебільшого формуються за рахунок продажу нафти. Тому сьогодні ми насамперед потребуємо санкцій проти РФ і посилення України», — зазначив очільник МЗС.

Сибіга також назвав інвестиції в оборонну промисловість України — внеском у колективну безпеку партнерів.

«Інвестиції в оборонну промисловість України — це інвестиції в колективну безпеку наших партнерів. Україна зі своїм щоденним бойовим досвідом та оборонною промисловістю вже сьогодні робить внесок у цю колективну безпеку», — заявив міністр.

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Він також підкреслив, що Україна зацікавлена в завершенні війни та відновленні поваги до міжнародного права, територіальної цілісності й суверенітету держав.

«Кожна країна в будь-якій частині світу потребує такого принципового підходу», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Андрій Сибіга раніше провів зустріч із представниками Палати представників США. Основною темою переговорів стало посилення оборонної співпраці між Україною та Сполученими Штатами, а також подальші кроки для стримування російської агресії.