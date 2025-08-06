Зеленский согласовал новые дальнобойные операции СБУ

Владимир Зеленский и Василий Малыш / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский сообщил о докладе председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка о деятельности СБУ. Встреча касалась, в частности, военного компонента, специальных операций и дальнобойных действий воинов СБУ.

Об этом президент сообщил в Telegram.

"Благодарен за меткость. Детали публичными не делаем, но враг чувствует последствия наших действий", - заявил Зеленский.

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Отдельно президент подчеркнул важность успешного уничтожения российских систем ПВО в течение первого полугодия, что, по его словам, способствует дальнобойным ударам по объектам российской военной машины и военной экономики.

Зеленский также добавил, что согласовал некоторые новые операции СБУ, поблагодарив Службу за эффективность.

Напомним, Силы обороны Украины 2 августа уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс С-300 на оккупированной территории Запорожской области.