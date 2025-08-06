ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
210
Время на прочтение
1 мин

Зеленский согласовал новые дальнобойные операции СБУ

Президент провел совещание с главой СБУ Малышом и согласовал новые операции. Зеленский подтвердил удары по ПВО РФ.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Владимир Зеленский и Василий Малыш

Владимир Зеленский и Василий Малыш / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о докладе председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка о деятельности СБУ. Встреча касалась, в частности, военного компонента, специальных операций и дальнобойных действий воинов СБУ.

Об этом президент сообщил в Telegram.

"Благодарен за меткость. Детали публичными не делаем, но враг чувствует последствия наших действий", - заявил Зеленский.

Отдельно президент подчеркнул важность успешного уничтожения российских систем ПВО в течение первого полугодия, что, по его словам, способствует дальнобойным ударам по объектам российской военной машины и военной экономики.

Зеленский также добавил, что согласовал некоторые новые операции СБУ, поблагодарив Службу за эффективность.

Напомним, Силы обороны Украины 2 августа уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс С-300 на оккупированной территории Запорожской области.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie