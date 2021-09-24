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Volvo представила новий спрощений логотип

Volvo представила новий спрощений логотип

Associated Press

З 2023 року його можуть почати встановлювати на авто марки.

Компанія Volvo оновила свій логотип Iron Mark, зробивши його більш спрощену версію.

Про це повідомляє Carscoops.

Лого отримало простий 2D-дизайн, виконаний чорним кольором. Він вийшов більш мінімалістичним, ніж 3D-дизайн попередньої версії, яка навіть на фотографіях була схожа на фізичний значок.

© Volvo
Volvo

Volvo підтвердила, що оновила Iron Mark, але не повідомила, коли почне його використовувати на своїх моделях.

У ЗМІ стверджують, що компанія могла би продовжувати використовувати свій поточний значок до 2022 року, а на новий дизайн перейде з 2023-го.

Шведська компанія використовує свій логотип з 1930 року, але з того часу він зазнав низку змін. Три найбільш відомі лого – це Iron Mark, що використовуються з 2000 року. Усі вони з 3D-ефектом та синім написом Volvo.

© Associated Press
Associated Press

Раніше повідомлялося, що Volvo відмовився від натуральної шкіри в усіх нових електромобілях.

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