Volvo представила новий спрощений логотип

З 2023 року його можуть почати встановлювати на авто марки.
Компанія Volvo оновила свій логотип Iron Mark, зробивши його більш спрощену версію.
Про це повідомляє Carscoops.
Лого отримало простий 2D-дизайн, виконаний чорним кольором. Він вийшов більш мінімалістичним, ніж 3D-дизайн попередньої версії, яка навіть на фотографіях була схожа на фізичний значок.
Volvo підтвердила, що оновила Iron Mark, але не повідомила, коли почне його використовувати на своїх моделях.
У ЗМІ стверджують, що компанія могла би продовжувати використовувати свій поточний значок до 2022 року, а на новий дизайн перейде з 2023-го.
Шведська компанія використовує свій логотип з 1930 року, але з того часу він зазнав низку змін. Три найбільш відомі лого – це Iron Mark, що використовуються з 2000 року. Усі вони з 3D-ефектом та синім написом Volvo.
Раніше повідомлялося, що Volvo відмовився від натуральної шкіри в усіх нових електромобілях.