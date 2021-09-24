Volvo представила новый упрощенный логотип

С 2023 его могут начать устанавливать на автомобили марки.
Компания Volvo обновила свой логотип Iron Mark, сделав его более упрощенную версию.
Об этом сообщает Carscoops.
Лого получилоо простой 2D-дизайн, выполненный черным цветом. Он вышел более минималистичным, чем 3D-дизайн предыдущей версии, которая даже на фотографиях была похожа на физический значок.
Volvo подтвердила, что обновила Iron Mark, но не сообщила, когда начнет его использовать на своих моделях.
В СМИ утверждают, что компания могла бы продолжать использовать свой текущий значок до 2022 года, а на новый дизайн перейдет с 2023-го.
Шведская компания использует свой логотип с 1930 года, но с тех пор он претерпел ряд изменений. Три наиболее известные лого — это Iron Mark, используемые с 2000 года. Все они с 3D-эффектом и синей надписью Volvo.
Ранее сообщалось, что Volvo отказался от натуральной кожи во всех новых электромобилях.