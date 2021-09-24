Volvo представила новый упрощенный логотип

С 2023 его могут начать устанавливать на автомобили марки.

Компания Volvo обновила свой логотип Iron Mark, сделав его более упрощенную версию.

Об этом сообщает Carscoops.

Лого получилоо простой 2D-дизайн, выполненный черным цветом. Он вышел более минималистичным, чем 3D-дизайн предыдущей версии, которая даже на фотографиях была похожа на физический значок.

Volvo

Volvo подтвердила, что обновила Iron Mark, но не сообщила, когда начнет его использовать на своих моделях.

Также читайте В Украине презентовали первый электромобиль Volvo

В СМИ утверждают, что компания могла бы продолжать использовать свой текущий значок до 2022 года, а на новый дизайн перейдет с 2023-го.

Шведская компания использует свой логотип с 1930 года, но с тех пор он претерпел ряд изменений. Три наиболее известные лого — это Iron Mark, используемые с 2000 года. Все они с 3D-эффектом и синей надписью Volvo.

Associated Press

Ранее сообщалось, что Volvo отказался от натуральной кожи во всех новых электромобилях.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку