Автовладельцы назвали оптимальный пробег для подержанной машины

В этом вопросе мнения прогнозируемо разделились.

Автомобильные владельцы назвали оптимальный пробег для подержанной машины.

Об этом сообщает Автотека.

Отмечается, что специалисты провели онлайн-опрос 10 тысяч автолюбителей обоих полов в возрасте от 20 до 55 лет.

Так, среди автолюбителей бытует мнение, что оптимальным пробегом для автомобиля, когда он почти не ломается, является 100 тысяч км. Впрочем, по результатам этого мероприятия стало известно, что до 30 тысяч км оказывались поломки только у 8% автомобилей. В 11% машин неполадки всплывали только ближе к 40 тысячам км.

В диапазоне 50-100 тысяч км замечали поломки 23% опрошенных. В интервале 100-150 тысяч км оказывались неполадки в 22% случаев. На пробеге более 150 тысяч километров о поломках говорили 24% опрошенных.

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Относительно мыслей, то 29% автомобилистов уверены, что старое авто лучше покупать на пробеге 50-100 тысяч км. А вот 27% респондентов говорят, что лучше выбирать авто с пробегом не более 30-50 тысяч км.

Машины с пробегом 15-30 тысяч км склонны выбирать автоледи (16%). В то время как мужчины выбирают авто с небольшим пробегом реже (11%). С пробегом 50-100 тысяч км чаще машину выбирают мужчины (29%). У женщин такой выбор делает только 26% респондентов.

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