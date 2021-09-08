Водителям назвали идеальный годовой пробег автомоблия

Следует обращать внимание на то, где транспортное средство использовалось.

Как известно, пробег является очень важным компонентом при покупке подержанного автомобиля.

Впрочем, выбирая подержанный автомобиль, следует обращать внимание не только на его возраст и пробег, но и еще на несколько элементарных вещей, передает SUD.

Отмечается, что существенно на эксплуатацию влияет то, в каких условиях использовался автомобиль и сколько владельцев изменил. Кроме этого, нужно обратить внимание на еще один показатель — сколько километров он проехал за год.

Специалисты Carsweek отмечают, что на состояние автомобиля не всегда влияет его пробег и возраст. Они отмечают, что лучший вариант при покупке подержанного автомобиля - если он проезжает не более 15- 20 тысяч км в год. При этом следует обращать внимание на то, где транспортное средство использовалось. Если предыдущий владелец ездил из дома на работу с поездками в сельскую местность на выходных, то беспокойство может исчезнуть. Однако если автомобиль ездил только в городе или по разбитым дорогам, то о его покупке стоит серьезно подумать.

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Авто с малым пробегом тоже не рекомендуется покупать. Регулярные длительные стоянки на одном месте вредны для машины. В этих случаях аккумулятор, шины и лакокрасочное покрытие, подвергающееся воздействию солнечных лучей. При длительном пребывании на месте выходят из строя и различные резиновые уплотнители.

Поэтому специалисты отмечают, что следует рассматривать автомобили с максимальным пробегом до 75 тысяч км в возрасте от 4 до 5 лет. Это означает не более 15 тысяч км в год при условии, что автомобиль используется не только в городских условиях и, следовательно, большую часть времени проводит не в пробках.

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