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Водіям назвали ідеальний річний пробіг автомоблія

Водіям назвали ідеальний річний пробіг автомоблія

subaru.ua

Слід звертати увагу на те, де транспортний засіб використовувався.

Як відомо, пробіг є дуже важливим компонентом під час купівлі вживаного автомобіля.

Утім, обираючи старий автомобіль, слід звертати увагу не тільки на його вік і пробіг, а й ще на кілька елементарних речей, передає SUD.

Зазначається, що істотно на експлуатацію впливає те, в яких умовах використовувався автомобіль та скільки власників змінив. Крім цього, потрібно звернути увагу на ще один показник - скільки кілометрів він проїхав за рік.

Фахівці Carsweek відзначають, що на стан автомобіля не завжди впливає його пробіг і вік. Вони відзначають, що найкращий варіант під час купівлі вживаного автомобіля - якщо він проїжджає не більше 15-20 тисяч км на рік. Водночас слід звертати увагу на те, де транспортний засіб використовувалося. Якщо попередній власник їздив з дому на роботу з поїздками в сільську місцевість на вихідних, то занепокоєння може зникнути. Однак якщо автомобіль їздив тільки в місті чи по розбитих дорогах, то про його купівлю варто серйозно подумати.

Авто з малим пробігом теж не рекомендується купувати. Регулярні тривалі стоянки на одному місці шкідливі для машини. У цих випадках акумулятор, шини та лакофарбове покриття, піддаються впливу сонячних променів. У разі тривалого перебуванні на місці виходять з ладу і різні гумові ущільнювачі.

Тому фахівці відзначають, що слід розглядати автомобілі з максимальним пробігом до 75 тисяч км у віці від 4 до 5 років. Це означає не більше 15 тисяч км на рік за умови, що автомобіль використовується не тільки в міських умовах і, отже, більшу частину часу проводить не в заторах.

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