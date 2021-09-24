Автовласники назвали оптимальний пробіг для вживаної машини

У цьому питанні думки прогнозовано розділилися.

Автомобільні власники назвали оптимальний пробіг для вживаної машини.

Про це повідомляє Автотека.

Зазначається, що фахівці провели онлайн-опитування 10 тисяч автолюбителів обох статей у віці від 20 до 55 років.

Так, серед автолюбителів побутує думка, що оптимальним пробігом для автомобіля, коли він майже не ламається, є 100 тисяч км. Утім, за результатами цього заходу стало відомо, що до 30 тисяч км виявлялися поломки лише у 8% автомобілів. У 11% машин неполадки спливали тільки ближче до 40 тисяч км.

У діапазоні 50-100 тисяч км помічали поломки 23% опитаних. В інтервалі 100-150 тисяч км виявлялися неполадки в 22% випадків. На пробігу понад 150 тисяч кілометрів про поломки говорили 24% опитаних.

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Щодо думок, то 29% автомобілістів впевнені, що старе авто краще купувати на пробігу 50-100 тисяч км. А ось 27% респондентів говорять, що краще вибирати авто з пробігом не більше 30-50 тисяч км.

Автівки з пробігом 15-30 тисяч км схильні вибирати автоледі (16%). У той час як чоловіки вибирають авто з невеликим пробігом рідше (11%). З пробігом 50-100 тисяч км частіше машину вибирають чоловіки (29%). У жінок такий вибір робить тільки 26% респондентів.

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