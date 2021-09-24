Потепління та дощі: прогноз погоди в Україні на останні вихідні вересня

Потепління та дощі: прогноз погоди в Україні на останні вихідні вересня

На півдні та Закарпатті повітря прогріється до +23°.

В останні вихідні першого осіннього місяця, 25-26 вересня, температура повітря в Україні почне підвищуватися, але погода буде дощовою, а місцями і вітряною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 25 вересня, в країні очікується невеликий дощ, у південно-західних, вдень і в центральних областях без опадів. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі Чорного моря до 13°, вдень 11-16°, у західних та південних областях 15-20°, в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

У неділю, 26 вересня, вночі в північних та північно-східних, вдень у східних областях невеликі дощі, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13° (у східних областях 5-10° тепла), вдень 13-18°, на півдні та Закарпатті 18-23°.

У Києві вихідні будуть дощовими. У суботу температура вночі становитиме 8-10°, вдень 13-15°, у неділю, 26 вересня, - вночі 11-13°, вдень 15-17°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Погода на 25-26 вересня від маленької Фросі

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