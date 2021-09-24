Российскому олимпийскому чемпиону "впаяли" длительную дисквалификацию за допинг

Борец вольного стиля Билял Махов отстранен от соревнований на четыре года.

Российский олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за нарушение допинг-правил.

Об этом сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (RUSADA).

В 2020 году в крови российского спортсмена нашли запрещенный гормон роста и временно отстранили. Таким образом, отстранение Махова будет отчисляться с 27 января 2020 года.

Отметим, что Махов был объявлен олимпийским чемпионом Лондона-2012 в категории свыше 120 кг после того, как финалистов соревнований по вольной борьбе узбека Артура Таймазова и Давита Модзманашвили из Грузии также поймали на употреблении допинга.

Ранее ТСН Проспорт писал, что гимнастку-красавицу дисквалифицировали за допинг. Спортсменка была лишена пяти медалей.

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