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Російському олімпійському чемпіону "впаяли" тривалу дискваліфікацію за допінг

Російському олімпійському чемпіону "впаяли" тривалу дискваліфікацію за допінг

championat.com

Борець вільного стилю Білял Махов усунений від змагань на чотири роки.

Російський олімпійський чемпіон з вільної боротьби Білял Махов дискваліфікований на чотири роки за порушення допінг-правил.

Про це повідомляє офіційний сайт Російського антидопінгового агентства (RUSADA).

У 2020 році в крові російського спортсмена знайшли заборонений гормон росту та тимчасово усунули. Таким чином, відсторонення Махова відраховуватиметься від 27 січня 2020 року.

Зазначимо, що Махов був оголошений олімпійським чемпіоном Лондона-2012 у категорії понад 120 кг після того, як фіналістів змагань із вільної боротьби узбека Артура Таймазова і Давіта Модзманашвілі з Грузії також спіймали на вживанні допінгу.

Раніше ТСН Проспорт писав, що гімнастку-красуню дискваліфікували за допінг. Спортсменка була позбавлена п'яти медалей.

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