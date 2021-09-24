Російському олімпійському чемпіону "впаяли" тривалу дискваліфікацію за допінг

Борець вільного стилю Білял Махов усунений від змагань на чотири роки.

Російський олімпійський чемпіон з вільної боротьби Білял Махов дискваліфікований на чотири роки за порушення допінг-правил.

Про це повідомляє офіційний сайт Російського антидопінгового агентства (RUSADA).

У 2020 році в крові російського спортсмена знайшли заборонений гормон росту та тимчасово усунули. Таким чином, відсторонення Махова відраховуватиметься від 27 січня 2020 року.

Зазначимо, що Махов був оголошений олімпійським чемпіоном Лондона-2012 у категорії понад 120 кг після того, як фіналістів змагань із вільної боротьби узбека Артура Таймазова і Давіта Модзманашвілі з Грузії також спіймали на вживанні допінгу.

Раніше ТСН Проспорт писав, що гімнастку-красуню дискваліфікували за допінг. Спортсменка була позбавлена п'яти медалей.

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