В Украине презентовали первый электромобиль Volvo

До конца года планируется реализовать 125 экземпляров этой модели.

В Украине состоялась презентация первого электрокара компании Volvo — кроссовера XC40 Recharge.

Об этом сообщает AutoOboz.

Отметим, эта модель дебютировала в конце мая 2020 года.

Так, этот автомобиль имеет в своем арсенале электрический силовой агрегат мощностью 408 л.с. и полный привод. Автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,9 с. Запас хода составляет около 400 км, а от 0 до 80% емкости батареи можно пополнить за 40 минут на станции быстрой зарядки.

Интересно, что XC40 Recharge стал не только первым электромобилем компании, но и первым Volvo с новой системой мультимедиа на основе Google Automotive Services. ПО для работы медиа системы и устранения ошибок, которые могут влиять на безопасность движения, можно обновлять "по воздуху". Все изменения отображаются на дисплее электрокара.

Новинка предлагается в двух комплектациях — Plus и Pro. Уже в начальной комплектации автомобиль имеет все необходимые опции и системы. Стоимость версии Plus начинается с отметки 1 592 803 грн, а за Pro придется выложить не менее 1 729 216 грн. В течение первых трех лет покупатели электрокара получат гарантию на авто, регламентное обслуживание и Roadside Assistance — программа помощи в дороге.

Уже в ближайшее время в официальные дилерские центры марки Volvo поступят первые экземпляры новинки. До конца года компания планирует реализовать 125 экземпляров, причем 40 из них уже ждут покупатели.

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