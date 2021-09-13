В Україні презентували перший електромобіль Volvo

До кінця року планується реалізувати 125 екземплярів цієї моделі.

В Україні відбулася презентація першого електрокара компанії Volvo - кросовера XC40 Recharge.

Про це повідомляє AutoOboz.

Зазначимо, ця модель дебютувала наприкінці травня 2020 року.

Так, цей автомобіль має у своєму арсеналі електричний силовий агрегат потужністю 408 к.с. і повний привід. Автомобіль здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 4,9 с. Запас ходу складає близько 400 км, а від 0 до 80% ємності батареї можна поповнити за 40 хвилин на станції швидкої зарядки.

Цікаво, що XC40 Recharge став не тільки першим електромобілем компанії, але і першим Volvo з новою системою мультимедіа на основі Google Automotive Services. ПЗ для роботи медіа системи і усунення помилок, які можуть впливати на безпеку руху, можна оновлювати "повітрям". Всі зміни відображаються на дисплеї електрокара.

Новинка пропонується у двох комплектаціях – Plus і Pro. Уже в початковій комплектації автомобіль має всі необхідні опції та системи. Вартість версії Plus починається з позначки 1 592 803 грн, а за Pro доведеться викласти не менше ніж 1 729 216 грн. Протягом перших трьох років покупці електрокара отримають гарантію на авто, регламентне сервісне обслуговування і Roadside Assistance – програму допомоги в дорозі.

Уже найближчим часом в офіційні дилерські центри марки Volvo надійдуть перші екземпляри новинки. До кінця року компанія планує реалізувати 125 екземплярів, причому 40 із них уже чекають покупці.

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