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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Біля метро в Києві виявили труп: що відомо

Поліцейські встановлюють причину смерті чоловіка.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Арсенальна площа

Арсенальна площа / © uk.wikipedia.org

У Києві біля станції метро «Арсенальна» виявили труп чоловіка, який лежав на лавці в затінку зеленої зони.

У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що чоловік помер без ознак насильницької смерті.

«Чоловік — 1962 року народження. Що стало причиною смерті, стане відомо після проведення судмедекспертизи», — повідомили ТСН.ua у поліції Києва.

Там додають, що на місті події працюють поліцейські.

Нагадаємо, в Дарницькому районі Києва в четвер, 5 червня, посеред білого дня пролунав вибух. За попередньою інформацією, у сміттєвому баку сталася детонація невідомого предмету, внаслідок якої травми дістав місцевий мешканець, який у цей час проходив повз. Також постраждав охоронець будинку.

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