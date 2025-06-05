- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 1130
- Час на прочитання
- 1 хв
Біля метро в Києві виявили труп: що відомо
Поліцейські встановлюють причину смерті чоловіка.
У Києві біля станції метро «Арсенальна» виявили труп чоловіка, який лежав на лавці в затінку зеленої зони.
У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що чоловік помер без ознак насильницької смерті.
«Чоловік — 1962 року народження. Що стало причиною смерті, стане відомо після проведення судмедекспертизи», — повідомили ТСН.ua у поліції Києва.
Там додають, що на місті події працюють поліцейські.
Нагадаємо, в Дарницькому районі Києва в четвер, 5 червня, посеред білого дня пролунав вибух. За попередньою інформацією, у сміттєвому баку сталася детонація невідомого предмету, внаслідок якої травми дістав місцевий мешканець, який у цей час проходив повз. Також постраждав охоронець будинку.