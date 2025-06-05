Біля метро в Києві виявили труп: що відомо

Арсенальна площа / © uk.wikipedia.org

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У Києві біля станції метро «Арсенальна» виявили труп чоловіка, який лежав на лавці в затінку зеленої зони.

У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що чоловік помер без ознак насильницької смерті.

«Чоловік — 1962 року народження. Що стало причиною смерті, стане відомо після проведення судмедекспертизи», — повідомили ТСН.ua у поліції Києва.

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Там додають, що на місті події працюють поліцейські.

Нагадаємо, в Дарницькому районі Києва в четвер, 5 червня, посеред білого дня пролунав вибух. За попередньою інформацією, у сміттєвому баку сталася детонація невідомого предмету, внаслідок якої травми дістав місцевий мешканець, який у цей час проходив повз. Також постраждав охоронець будинку.