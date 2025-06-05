Возле метро в Киеве обнаружили труп: что известно

Арсенальная площадь / © uk.wikipedia.org

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В Киеве возле станции метро «Арсенальная» обнаружили труп мужчины, лежавшего на скамейке в тени зеленой зоны.

В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что мужчина скончался без признаков насильственной смерти.

«Мужчина — 1962 года рождения. Что стало причиной смерти станет известно после проведения судмедэкспертизы», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

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Там добавляют, что на городе происшествия работают полицейские.

Напомним, в Дарницком районе Киева в четверг, 5 июня, посреди белого дня раздался взрыв. По предварительной информации, в мусорном баке произошла детонация неизвестного предмета, в результате которого травмы получил местный житель, который в это время проходил мимо. Также пострадал охранник дома.