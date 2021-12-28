Через прорив дамб у Бразилії змило десять тисяч осель

Через прорив дамб у Бразилії змило десять тисяч осель

Це найгірша катастрофа в історії штату Баїя, кажуть місцеві чиновники.

Принаймні двадцятеро загинули, більше трьох сотень постраждали - у Бразилії через рясні зливи прорвало одразу дві дамби. Під воду пішли кілька міст, рятувати їх дуже важко, адже усі шляхи туди теж затоплені.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Це найгірша катастрофа в історії штату Баїя, кажуть місцеві чиновники. Брудна, змішана з багнюкою вода залила цілі вулиці, відрізавши від порятунку. 75 тисяч людей з зони лиха евакуювали. Більше двох сотень людей змогли витягти із затоплених осель гелікоптерами.

«Ми тут всі намагаємося допомагати якомога швидше, мусимо впоратися з усім за кілька годин», - кажуть рятувальники.

Повінь повністю знищила більше десяти тисяч осель. Їх обіцяють згодом допомогти відновити, але поки що - лише починають підбивати завдані стихією збитки.

«Ми робимо все можливе, аби витягти людей, заблокованих в оселях. Разом з цим, моя адміністрація вже зараз працює з мерами, аби визначити, що і де ми будуватимемо, що ремонтуватимемо, аби приводити постраждалий район до тями», - каже губернатор штату Баїя Руї Кастро.

Протягом грудня дощів у Баїї випало в шість разів більше ніж зазвичай. Це пов’язують із вирубкою тропічних лісів і глобальним потеплінням.