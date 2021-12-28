Из-за прорыва дамб в Бразилии смыло десять тысяч домов

Это самая большая катастрофа в истории штата Баия, говорят местные чиновники.

По крайней мере, двадцать погибли, более трех сотен пострадали — в Бразилии из-за обильных ливней прорвало сразу две дамбы. Под воду ушло несколько городов, спасать их очень тяжело, ведь все пути туда тоже затоплены.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Это самая плохая катастрофа в истории штата Баия, говорят местные чиновники. Грязная, смешанная с грязью вода залила целые улицы, отрезав от спасения. 75 тысяч человек из зоны бедствия были эвакуированы. Более двух сотен человек смогли вытащить из затопленных домов вертолетами.

«Мы здесь все стараемся помогать как можно быстрее, должны справиться со всем через несколько часов», — говорят спасатели.

Наводнение полностью уничтожило более десяти тысяч домов. Их обещают впоследствии помочь восстановить, но пока — только начинают подбивать нанесенный стихией ущерб.

«Мы делаем все возможное, чтобы вытащить людей, заблокированных в домах. Вместе с этим моя администрация уже сейчас работает с мэрами, чтобы определить, что и где мы будем строить, что ремонтировать, чтобы приводить пострадавший район в чувство», — говорит губернатор штата Баия Руи Кастро.

В течение декабря дождей в Баии выпало в шесть раз больше обычного. Это связывают с вырубкой тропических лесов и глобальным потеплением.