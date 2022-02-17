Елітний маєток під Києвом та зарплата у понад 200 тис. грн на місяць: як живе та де працює "доктор Пі"

Елітний маєток під Києвом та зарплата у понад 200 тис. грн на місяць: як живе та де працює "доктор Пі"

Зараз доктор Пі мешкає в елітному особняку під Києвом та досі приймає пацієнтів.

"Доктор Пі" Андрій Слюсарчук вже 5 років на волі. Його судили за підробку документів про освіту і вбивства з необережності. Попри те він продовжує лікувати і, як він сам стверджує, оперувати. Він не бідує: має офіційну роботу та маєток під Києвом.

Про це йдеться 17 лютого у розслідуванні ТСН.19:30.

Історія "доктора ПІ"

Зірка "Пі" з'являється на українському небосхилі у 2005 році. Андрій Тихонович Слюсарчук демонструє надздібності та влаштовує телешоу з елементами гіпнозу. Біографія, котру розповідає сам Слюсарчук, вражає. У 9 років - закінчив школу, у 12 - вступив до Московського медуніверситету, а у 18 - вже випустився з відзнакою.

Згодом колишній сирота з дитбудинку посідає місце радника віце-прем’єра України. Президент Віктор Ющенко обіцяє створити під генія інститут мозку. Тодішня заступниця голови секретаріату президента Ющенка Марина Ставнійчук засновує разом зі Слюсарчуком громадську організацію “Розум”.

Корреспондент

На хвилі успіху Слюсарчук активно лікує пацієнтів, які вважають його останньою надією, та береться за складні операції. Аж тут випливають зізнання родичів пацієнтів Слюсарчука про те, що він - шахрай. Слюсарчука беруть під варту.

У 2014 році суд першої інстанції визнає його винним у вбивстві з необережності, шахрайстві у великих розмірах та у підробці документів. Адвокати активно працюють над оскарженням.

Доктор Пі - чому Андрій Слюсарчук знову на волі | Розслідування ТСН

За рішенням суду Слюсарчук мав відсидіти 8 років, але не відбувши термін - виходить під особисті зобов’язання. Верховний суд скасовує всі попередні вироки. Зараз справа знову слухається у першій інстанції.

"Доктор Пі" знову приймає пацієнтів

Село Іванковичі, що у передмісті Києва. Серед ящиків з медичними препаратами Андрій Слюсарчук консультує пацієнта. Він не здогадується що - це журналіст ТСН. На прийом наш журналіст записався, подзвонивши "медику" на мобільний. Паралельно з встановленням діагнозу, "доктор Пі" вихваляється майбутніми операціями.

Хоча відео з операції на мозку, що проводить Слюсарчук, десять років тому змусило здригнутися професійну спільноту. На цей час з розслідування львівської газети "Експрес" вже відомо - людина на ім'я Андрій Слюсарчук не має медичної освіти. Він ніби-то встиг замордувати медичними експериментами щонайменше п'ятьох людей.

"Доктор Пі" хвалиться елітним маєтком та високою зарплатою

За 5 років на волі "Пі" обзавівся маєтком в елітному передмісті Києва. Тут два поверхи і басейн. Вартість такого понад пів мільйона доларів. Будинок нашпигований камерами. До нашої камери Слюсарчук не вийшов. На всі питання відповів телефоном.

"Я вийшов з тюрми і мені мої друзі дали тільки триста доларів. На сьогоднішній день я купив будинок, машину. Я допомагаю всім своїм друзям. У мене 5 годинників, які коштують по 170 тисяч. Моя зарплата складає приблизно 210 тисяч гривень", - каже Андрій Слюсарчук.

Соцмережі Андрія рясніють фото з подорожей: Франція, Швейцарія, Грузія. Поміж ними - фото з операційних. "Пі" досі має армію шанувальників. Його талант у коментарях вихваляє, зокрема й Марина Ставнійчук.

Слюсарчук хвалиться, що зараз працює навіть за кордоном, проте не розповідає, в яких країнах. "Доктор Пі" наполягає - доки тягнуться суди, він може практикувати

"В мене ніхто не забрав статуса ні професора, ні доктора наук, ні лікаря. Поки немає рішення суду, то я перебуваю в тому статусі, в якому я був", - каже "Пі".

Що кажуть постраждалі

Довести вбивство з необережності суд першої інстанції зміг лише у двох випадках. Сьогодні постраждалі взагалі відмовляються про це поговорити.

"Для мене це дуже болюча тема, бо ми витратили великі гроші. Лікування не було, гроші позичили. Ми не хочем про це говорити і згадувати", - каже одна із потерпілих.

Слюсарчук каже, на нього працюють одразу 6 адвокатів. Один з адвокатів Слюсарчука охоче спілкується телефоном. Основна версія захисту наразі така: дискредитація "Пі" 10 років тому буцім-то була спланована російськими спецслужбами.

Слідчий каже, що в Слюсарчука немає медичної освіти

Слідчий у справі Слюсарчука Олександр Сорока, вперше за багато років дає телевізійне інтерв'ю. Він приніс матеріали справи й досі переконаний: різночитань бути не може.

"У Слюсарчука не було медичної освіти і він не мав права проводити операції", - каже Сорока.

У 2012 році Сорока особисто був на допитах професорів московського ВНЗ. Там повідомили, що Слюсарчук в університеті не навчався та не проходив після вузівську підготовку, а також прийнято рішення визнати виданий дублікат диплома Слюсарчуку недійсним. Дублікат диплому, яким "Пі" вихвалявся в Україні, він, найпевніше, отримав на основі підробки: приніс в університет нібито знищений диплом - із прізвищем, без печатки.

Колишні високопосадовці вимагали видалити відео із коментарем про "доктора Пі"

Слідчий склав список українських високопосадовців, яких збирався допитати. Серед прізвищ - вже згадувана Марина Ставнійчук і тодішній керівник служби зовнішньої розвідки – Микола Маломуж. Саме він перевіряв Слюсарчука, перш ніж організувати зустріч із Ющенком.

Після пропозиції розказати, як "Доктор Пі" потрапив в кабінет до Ющенка, Маломуж перестав брати слухавку. Марину Ставнійчук ТСН спитала про зв’язок зі Слюсарчуком після інтерв’ю на іншу тему. Вона заборонила нам давати її коментарі в ефір і навіть почала погрожувати.

"Ви не виходите в мене з офісу, поки ви не приберете це інтерв’ю", - заявила Ставнійчук.

Слідчий Сорока вважає, що "доктора Пі" хтось намагається відбілити.

"Доктор Пі" працює у фармацевтичній компанії

Із власних джерел нам стало відомо про офіційні доходи Слюсарчука. Задекларовані гроші протягом років на волі він отримував від фармацевтичної компанії “Екофарм” та хімічної компанії “Сполука”. До речі, "Сполука" розташована за тою ж адресою, що й державний Інститут органічної хімії.

Власники компаній Анатолій Новик та Володимир Фетюхін - сусіди. Живуть через паркан У дачному кооперативі “Лісний”, що в тих же Іванковичах. Саме тут Слюсарчук приймав нашого колегу журналіста, думаючи, що це черговий пацієнт.



Те що Андрій Тихонович працює в компанії "Сполука", Володимир Фетюхін підтвердив телефоном. А от власник "Екофарму" Анатолій Новик запросив ТСН на інтерв’ю. Та перш ніж журналісти ввімкнули камеру - прессекретар Новика Ігор Юрченко почав знімати ТСН. Ігор Юрченко відомий ще і тим, що в своїх статтях виправдовує Слюсарчука. А ще моніторить все, що знімають про "Доктора ПІ". Новик, як з'ясувалося, є добрим другом Слюсарчука.

"З ним я їздив до Ізраїлю робити операцію. Я прокинувся під час хірургічного втручання. Тоді я попросив лікарів, які мені робили операцію покликати мого лікаря. Я попросив його почухати мені носа. Тоді він залишився поруч: тримав мене за руку та гладив", - каже бізнесмен.

Анатолій Матвійович підтверджує – забезпечив Слюсарчука роботою. Запевнив, на будинок теж давав свої гроші. Наостанок Анатолій Новик пообіцяв сюрприз від Слюсарчука для всіх українців.

Геній, шахрай, нейрохірург чи агент спецслужб? Поки суд визначається як називати "Доктора Пі" - ми слідкуватимемо за його діяльністю й надалі.

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