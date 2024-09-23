На фронті загинула захисниця України Ніна Пашкевич

На війні загинула тренерка, чемпіонка України, призерка чемпіонату світу з важкої атлетики 47-річна Ніна Пашкевич з Рівненщини. Вона пішла воювати доброволицею та нищила важку техніку окупантів.

Ніна Пашкевич просто з фронту їхала брати участь у змаганнях. У квітні спортсменка виборола своє останнє "золото".

Про це повідомила кореспондентка ТСН Анна Махно.

Ніна Пашкевич кожної вільної хвилини брала до рук штангу. Тренувалась навіть там, де не було жодного інвентарю.

"10 років поспіль здобувала звання чемпіонки України, встановила багато рекордів", — каже секретар Федерації важкої атлетики Рівненщини.

Ніна Пашкевич

Ніна Пашкевич, виконуючи бойове завдання, загинула на Донеччині. З нею прощалися у рідному Здолбунові на Рівненщині. Віддати шану захисниці зібралися сотні містян. Люди виходили з будинків, крамниць, ставали навколішки на зупинках.

Ніна взялася оббивати пороги військкоматів ще на початку повномасштабного вторгнення росіян.

"Її не хотіли брати, тому що вона жінка", — каже побратим Віктор.



Та за кілька місяців дізналася, що пан Віктор йде до новоствореного батальйону і там потрібні добровольці. Військову справу хапала на льоту, каже пан Віктор. Віддавалася сповна. Натомість залучала побратимів до активних спортивних тренувань.

Приблизно півтора року тому перевелася до іншого підрозділу.

"У нас бригада протитанкістів, тобто в пріоритеті — це работать по важкій техніці противника, але іноді доводиться виконувать функції й піхоти", — каже Геннадій.

Ніна Пашкевич

Відверта, щира, весела, кваліфікована. Ніну, кажуть побратими, поважали всі. Після перемоги України мріяла щасливо жити з коханим, якого зустріла на фронті та вийшла заміж, а ще — повернутися до тренерства.

"Ніна мене привела в зал, вона прийшла до нас в школу, набирала діток, от дуже вона вміла заохотити, дуже вона гарно розказувала про цей спорт", — каже майстриня спорту міжнародного класу Марія Тимощук.



Вихованці, колеги-спортсмени, друзі кажуть — робитимуть усе, аби пам'ять про Ніну жила. Зараз, як можуть, підтримують її чоловіка.

"Він в дуже поганому моральному стані і він до цих пір не одійшов після поранення. Він переніс дві операції, в нього зараз дуже тяжкий період", — каже Геннадій.

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