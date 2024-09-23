В Україні жінки опановують нові спеціальності: які є робочі місця

Жінки все більше опановують професії, які раніше вважалися суто чоловічим. Перекваліфікація – це крок вимушений. Чоловіки йдуть на фронт.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як в Україні жінки опановують нові професії

Через повітряні атаки росіян на енергооб’єкти попит на сонячну генерацію в Україні зріс у рази. Щоб мати світло, сонячні панелі ставлять на школи, лікарні, житлові будинки, котельні й водоканали. І все це треба не просто спочатку поставити, а й далі обслуговувати. Відтак в Україні набрали на навчання перших монтувальниць сонячних електростанцій. Головна вимога до кандидаток – мати технічну освіту.

Навчальний процес монтувальниць СЕС складається з кількох етапів. Треба навчитися користуватися екіпіруванням. Вміти монтувавати панелі на різних типах дахів і розумітися в термінології. З ініціативою вчити дівчат-монтувальниць СЕС виступили в неурядовій організації. Вони встановлюють сонячні станції на об’єктах критичної інфраструктури. І зіткнулися з дефіцитом кадрів. А далі буде ще складніше.

Жінки стають монтувальницями СЕС

Нестача робочих рук у тилу – величезна проблема, яка з’явилася після повномасштабного вторгнення. Коли чоловіків мобілізують, жінки можуть піти на їхні місця – зрозуміла пані Юлія. Вона – керівниця компанії, що дає в оренду будівельну техніку з операторами.

"Я розуміла, що хлопців усе більшатиме на фронті. Треба встигнути передати досвід. Треба встигнути навчати

дівчат", – каже вона.

Дівчат вчать кермувати екскаваторами та навантажувачами. Інструктор операторками задоволений.

Ніна сьогодні крутить руль телескопічного наватажувача. Відпрацьовує плавний хід і розрівнювання ґрунту. Щиро сміється і зізнається, що вона зараз у декретній відпустці. У неї трійко діток і найменшій – рік.

Марія на екскаваторі нині вчиться працювати переднім ковшем. У неї особиста мотивація працювати операторкою.

"Хотілося щось змінити кардинально в житті. Біль втрати за братом і страх за сина, що на передовій. Мене виснажили", – каже жінка.

Ось такий тренувальний табір триває дев’ять тижнів. Окрім теорії і практики, операторки проходять ще й курс тактичної медицини. Вчаться накладати турнікет, тампонувати відкриті рани та витягувати людей з-під уламків. Для учасниць усе це безкоштовно. Головна вимога – після випуску піти працювати за фахом.

Підприємства стикаються з браком працівників

За дослідженням Мінекономіки, 2024 року майже кожне друге підприємство зіткнулося з труднощами під час заповнення вакансій. Основними причинами браку робочих рук називають мобілізацію (67%) та міграцію (54%).

Брак кадрів відчувають у столичному метрополітені – тут не вистачає електриків, екскаваторників, токарів і слюсарів. А щоб заповнити вакансії машиністів, стали набирати машиністок.

В Україні жінки опановують ті спеціальності, які раніше вважалися чоловічими

Одна з жінок уже працює. Інші – навчаються. Навчання триває до 11 місяців. Тут і теорія, і навчання на тренажері.

Головна вимога – мати чудове здоров’я. І через це тутешніх працівників-ветеранів майже не можуть взяти на ту ж посаду. В метрополітені планують перекваліфіковувати своїх же робітників, які повернуться з війни. Така схема працювати і державному рівні.

Міністерство економіки разом з центрами зайнятості обіцяють посилювати центри профтехосвіти. Їхня мета – кількість спеціалістів робітничих професій збільшити вдесятеро.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 23 вересня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

Читайте також: