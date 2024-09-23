Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На фронте погибла защитница Украины Нина Пашкевич

На фронте погибла защитница Украины Нина Пашкевич

Нина Пашкевич

Нина Пашкевич мечтала счастливо жить с любимым.

На войне погибла тренер, чемпионка Украины, призер чемпионата мира по тяжелой атлетике 47-летняя Нина Пашкевич с Ровенщины. Она пошла воевать добровольцем и уничтожала тяжелую технику оккупантов.

Нина Пашкевич прямо с фронта ехала участвовать в соревнованиях. В апреле спортсменка завоевала свое последнее "золото".

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Анна Махно.

Нина Пашкевич каждую свободную минуту брала в руки штангу. Тренировалась даже там, где не было никакого инвентаря.

"10 лет подряд получала звание чемпионки Украины, установила много рекордов", — говорит секретарь Федерации тяжелой атлетики Ровенщины. 

Нина Пашкевич / ©
Нина Пашкевич

Нина Пашкевич, выполняя боевое задание, погибла в Донецкой области. С ней прощались в родном Здолбунове Ровенской области. Почтить защитницу собрались сотни горожан. Люди выходили из домов, магазинов, становились на колени на остановках.

Нина принялась обивать пороги военкоматов еще в начале полномасштабного вторжения россиян.

"Ее не хотели брать, потому что она женщина", — говорит побратим Виктор.

Но через несколько месяцев узнала, что Виктор идет в новосозданный батальон и там нужны добровольцы. Военное дело схватывала на лету, говорит Виктор. Отдавалась сполна. При этом привлекала побратимов к активным спортивным тренировкам.

Приблизительно полтора года назад перевелась в другое подразделение.

"У нас бригада противотанкистов, то есть в приоритете — это работать по тяжелой технике противника, но иногда приходится выполнять функции и пехоты", — говорит Геннадий. 

Нина Пашкевич / ©
Нина Пашкевич

Открытая, искренняя, веселая, квалифицированная. Нину, говорят побратимы, уважали все. После победы Украины мечтала счастливо жить с любимым, которого встретила на фронте и вышла замуж, а еще — вернуться в тренерство.

"Нина меня привела в зал, она пришла к нам в школу, набирала детей, вот очень она умела поощрить, очень она хорошо рассказывала об этом спорте", — говорит мастер спорта международного класса Мария Тимощук.

Воспитанники, коллеги-спортсмены, друзья говорят — будут делать все, чтобы память о Нине жила. Сейчас, как могут, поддерживают ее мужа.

"Он в очень плохом моральном состоянии и он до сих пор не отошел после ранения. Он перенес две операции, у него сейчас очень тяжелый период", – говорит Геннадий.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НОВОСТИ за 23 сентября 2024 | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО

Читайте также:

Уничтожала врага между тренировками в окопе! Ровенщина прощается с тяжелоатлеткой

Уничтожала врага между тренировками в окопе! Ровенщина прощается с тяжелоатлеткой

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация