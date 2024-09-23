На фронте погибла защитница Украины Нина Пашкевич

На войне погибла тренер, чемпионка Украины, призер чемпионата мира по тяжелой атлетике 47-летняя Нина Пашкевич с Ровенщины. Она пошла воевать добровольцем и уничтожала тяжелую технику оккупантов.

Нина Пашкевич прямо с фронта ехала участвовать в соревнованиях. В апреле спортсменка завоевала свое последнее "золото".

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Анна Махно.

Нина Пашкевич каждую свободную минуту брала в руки штангу. Тренировалась даже там, где не было никакого инвентаря.

"10 лет подряд получала звание чемпионки Украины, установила много рекордов", — говорит секретарь Федерации тяжелой атлетики Ровенщины.

Нина Пашкевич

Нина Пашкевич, выполняя боевое задание, погибла в Донецкой области. С ней прощались в родном Здолбунове Ровенской области. Почтить защитницу собрались сотни горожан. Люди выходили из домов, магазинов, становились на колени на остановках.

Нина принялась обивать пороги военкоматов еще в начале полномасштабного вторжения россиян.

"Ее не хотели брать, потому что она женщина", — говорит побратим Виктор.

Но через несколько месяцев узнала, что Виктор идет в новосозданный батальон и там нужны добровольцы. Военное дело схватывала на лету, говорит Виктор. Отдавалась сполна. При этом привлекала побратимов к активным спортивным тренировкам.

Приблизительно полтора года назад перевелась в другое подразделение.

"У нас бригада противотанкистов, то есть в приоритете — это работать по тяжелой технике противника, но иногда приходится выполнять функции и пехоты", — говорит Геннадий.

Нина Пашкевич

Открытая, искренняя, веселая, квалифицированная. Нину, говорят побратимы, уважали все. После победы Украины мечтала счастливо жить с любимым, которого встретила на фронте и вышла замуж, а еще — вернуться в тренерство.

"Нина меня привела в зал, она пришла к нам в школу, набирала детей, вот очень она умела поощрить, очень она хорошо рассказывала об этом спорте", — говорит мастер спорта международного класса Мария Тимощук.



Воспитанники, коллеги-спортсмены, друзья говорят — будут делать все, чтобы память о Нине жила. Сейчас, как могут, поддерживают ее мужа.

"Он в очень плохом моральном состоянии и он до сих пор не отошел после ранения. Он перенес две операции, у него сейчас очень тяжелый период", – говорит Геннадий.

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