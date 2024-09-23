Риз Уизерспун впервые после развода закрутила новый роман

Уже известно, кто стал избранником знаменитости.

Голливудская актриса Риз Уизерспун, которая в прошлом году развелась с мужем, закрутила новый роман.

Об этом изданию People рассказал инсайдер. Избранником звезды Голливуда стал финансист из Германии Оливер Хаарманн. Сначала отмечалось, что парочка просто дружит и между ними нет ничего серьезного. Однако инсайдер утверждает, что их отношения вышли на новый уровень, и они стали встречаться.

Между тем другой инсайдер рассказал изданию Life & Style, что Риз Уизерспун успела познакомить нового избранника со своими детьми: 25-летней дочерью Авой и сыновьями — 20-летним Диконом и 11-летним Теннесси. Наследники актрисы якобы нашли общий язык с Оливером Хаарманном.

Также инсайдер утверждает, что артистка и финансист пока что присматриваются друг к другу. Хаарманн водит Уизерспун в различные изысканные рестораны и радует ее подарками. Актриса же якобы делится, что еще рано что-то говорит о любви, однако она заинтересована в Хаарманне.

Сама же Риз Уизерспун пока что воздерживается от комментариев о ее новом вероятном романе с немецким финансистом.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Напомним, недавно украинская актриса Таисия-Оксана Щурук рассекретила свой новый роман. Также артистка ответила на слухи о беременности.

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