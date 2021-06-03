На Волині під час руху вщент вигорів електромобіль

Постраждалих немає.
На трасі "Ковель-Луцьк" під час руху загорівся електромобіль. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок. 3 червня.
За словами очевидців, авто зайнялося раптово і за лічені хвилини вигоріло ущент. Вогонь в автомобілі ліквідовували рятувальники.
Водій та пасажири, які перебували у салоні, ледве встигли вискочити із авто, яке горіло. На щастя, вони не постраждали, а відбулися переляком.
Нагадаємо, раніше в Києві на вулиці Академіка Заболотного спалахнув мікроавтобус.