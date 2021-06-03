На Волині під час руху вщент вигорів електромобіль

Постраждалих немає.

На трасі "Ковель-Луцьк" під час руху загорівся електромобіль. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок. 3 червня.

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За словами очевидців, авто зайнялося раптово і за лічені хвилини вигоріло ущент. Вогонь в автомобілі ліквідовували рятувальники.

Водій та пасажири, які перебували у салоні, ледве встигли вискочити із авто, яке горіло. На щастя, вони не постраждали, а відбулися переляком.

Новини України: на трасі "Ковель-Луцьк" під час руху раптово загорівся електромобіль

Нагадаємо, раніше в Києві на вулиці Академіка Заболотного спалахнув мікроавтобус.

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