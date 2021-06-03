Ольга потребує допомоги, щоб здолати онкологію

Вона проходить курс хіміотерапії та таргентної терапії.

Восени 2020 року життя Ольги Дахнюк з Волині радикально змінила хвороба. Лікарі виявили у жінки злоякісну пухлину на нирці, яка швидко ширилась організмом.

«6 листопада 2020 року Ользі зробили першу операцію, їй видалили ліву нирку, після чого вона пройшла курс таргентної терапії. На жаль, лікування не дало бажаного результату. Комп’ютерна томографія виявила, що хвороба прогресує далі, метастази вразили не тільки легені, а і інші органи», - розповідають друзі жінки.

Весь цей час лікарі підбирали лікування, щоб стримати хворобу, і минулого місяця Ольга перенесла другу операцію з видалення уражених хворобою жіночих органів.

«Вона проходить курс хіміотерапії та таргентної терапії. Подальше лікування і реабілітація потребує дуже великих фінансових витрат. Сім’я Ольги вже витратила на лікування всі свої збереження і потребують вашої допомоги. Тому, звертаємося до вас із проханням підтримати фінансово Ольгу», - просять друзі.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7554 2394 3030 ДАХНЮК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

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