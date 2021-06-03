Які джинси вибрати на літо: 5 модних образів з Instagram

Ми підібрали для вас декілька модних комбінацій, які будуть актуальні цього літа.

Джинси — річ у нашому гардеробі, яка буде актуальна завжди. Їх можна поєднувати з будь-яким верхом, одягати і з кросівками, і з пыдборами, а також не боятися вибирати їх для світських заходів і побачень.

Цього літа актуальними будуть вільні, прямі моделі джинсів з високою посадкою. У моді також джинси з розрізами, білих і молочних відтінків, а також темних і вицвілих. Знову повернулися дірки на колінах, але в більш лаконічному вигляді.

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